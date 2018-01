Valdir espera por Marques no Vasco O atacante Valdir, do Vasco, ficou feliz com a contratação de Marques para a disputa da próxima temporada. "Ele é um grande amigo meu e um excelente jogador", afirmou o jogador. Os dois atletas atuaram juntos no Atlético-MG e pretendem reeditar a boa dupla agora no time carioca. O anúncio oficial da contratação de Marques só não aconteceu porque o procurador do atleta, Aurélio Dias, ainda tem uma reunião com a diretoria do Atlético-MG. O jogador deve se apresentar em janeiro de 2003 e o contrato com o Vasco deve se estender até dezembro do mesmo ano. Negócio - O zagueiro Géder está sendo negociado com o Locomotive, da Rússia. Alguns empresários assistiram as duas últimas partidas do jogador, pelo Campeonato Brasileiro, e acertaram a contratação. Ele já viajou para realizar exames médicos e deve assinar por três anos. Os valores do negócio não foram revelados.