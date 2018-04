Valdir Espinosa demonstra otimismo após 'pane' no Vasco

O técnico Valdir Espinosa brincou de Poliana (clássico infanto-juvenil marcado pelo otimismo exagerado) e tentou ver o lado positivo do empate do Vasco contra o Figueirense, em Florianópolis, por 3 a 3, depois que a equipe carioca liderava por 3 a 0 até os 20 minutos do segundo tempo. "Na hora do sufoco, cometemos erros. Foi um resultado justo", analisou Espinosa. "Nessa reta final, todo ponto conquistado tem valor. Pelo menos o time jogou da maneira que eu proponho, que é sendo ofensivo tanto dentro quanto fora de casa". O empate derrubou os cruzmaltinos uma posição, para a 13.ª, com 48 pontos, a duas posições e a um ponto da zona de classificação para a Copa sul-americana. Para o jogo contra o Corinthians, dia 25, em São Paulo, o time terá um importante desfalque, o meia argentino Conca, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Morais, que entrou no segundo tempo depois de cinco meses de afastamento, deverá ser seu substituto.