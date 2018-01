Valdir Espinosa é o novo treinador do Cerro Porteño O brasileiro Valdir Espinosa assumiu neste domingo o cargo de técnico do Cerro Porteño, do Paraguai. O treinador voltou a comandar a equipe depois de 15 anos. Espinosa, de 59 anos e que dirigiu a seleção paraguaia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, chegou no sábado a Assunção para uma reunião com a diretoria da equipe, em que foram definidos os detalhes de seu contrato. "No Cerro, assisti muitos jogadores crescerem e conquistei dois títulos [os campeonatos paraguaios de 1987 e 1992]", contou Espinosa. "Espero repetir isso agora." O brasileiro substituirá o argentino Gustavo Costas, que deixou o comando do time na última quarta-feira por causa de problemas com o presidente da equipe, Luis Pettengil.