Valdir Espinosa volta ao banco de reservas e vai comandar time de Blumenau

Espinosa, que na carreira comandou também Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Corinthians e Palmeiras, entre outros, não treina um clube desde que deixou o Duque de Caxias na lanterna da Série B em 2011.

Depois, chegou a trabalhar como diretor técnico do Esportivo, equipe do interior do Rio Grand do Sul. Desde então, tem um canal de vídeo no Youtube no qual fala sobre táticas de futebol.

O treinador, que já foi campeão estadual no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Distrito Federal, no Rio e no Ceará, será apresentado à imprensa na terça-feira. O Metropolitano é o principal clube de Blumenau, terceira maior cidade de Santa Catarina, mas nunca ganhou o Estadual. O time jogou a Série D nas últimas cinco temporadas, sem conseguir o acesso. No elenco, o destaque é o zagueiro Renato Silva, ex-São Paulo e Vasco.