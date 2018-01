Valdir: "Eu não sabia de nada" Descartar Valdir Joaquim de Moraes, um profissional com 71 anos de idade e 56 de experiência, foi o primeiro passo do Corinthians no novo projeto de profissionalização do futebol. Pego de surpresa com a demissão, ele garantiu ao JT que, ao contrário do que leu nos jornais, o vice-presidente de Futebol Antônio Roque Citadini jamais havia comentado sobre a perda do cargo de consultor técnico. Leia mais no Jornal da Tarde