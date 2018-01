Valdir marca 3 e Vasco vence o Olaria Com três gols do atacante Valdir, o Vasco derrotou o Olaria por 3 a 0, na Rua Bariri, pelo Campeonato Carioca. O jogador vascaíno desperdiçou um pênalti, mas acabou se recuperando ao longo da partida. Agora, Valdir é o artilheiro da competição com quatro gols. Logo no primeiro minuto, o meia Morais fez uma boa jogada e sofreu pênalti. Valdir cobrou para fora. O mesmo Valdir teve outra oportunidade no ataque seguinte, mas chutou rente à trave, na saída do goleiro Cássio. O Vasco dominava o jogo, só que tinha dificuldades em transformar sua superioridade em chances de gol. Morais era o melhor jogador em campo, organizando os melhores ataques vascaínos. Aos 24 minutos, a bola sobrou para Valdir abrir o marcador. O Olaria respondeu com o atacante Fabrício cabeceando com perigo. Aos 30, Morais deu ótimo toque para Valdir marcar o segundo gol do Vasco. No segundo tempo, o Vasco voltou administrando o marcador e o Olaria iniciou uma modesta pressão. O atacante Amauri chegou a perder ótima chance para descontar o placar. O time vascaíno respondeu com Valdir, mas o goleiro Cássio evitou o gol. Porém, aos 22, boa tabela do ataque do Vasco terminou com Valdir sacramentando a vitória da equipe de São Januário.