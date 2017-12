Valdir marca dois e Vasco bate Bangu Com dois gols de pênalti do atacante Valdir, o Vasco derrotou neste domingo o Bangu, por 2 a 1, de virada, no Estádio de Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jogador vascaíno é o artilheiro da competição com seis gols. E o time de São Januário segue com três vitórias e líder invicto do Grupo A, praticamente classificado para as semifinais da competição. Já o Bangu não tem mais chance de conquistar a vaga. O Bangu usou o fato de estar atuando em casa somado ao forte calor em Moça Bonita para começar pressionando o Vasco. Logo aos sete minutos, a bola sobrou para o atacante Marcelo, que tocou na saída do goleiro Fábio. O gol animou ainda mais o time da casa e a pressão continuou. A equipe de São Januário, por sua vez, tinha dificuldades para organizar jogadas de ataque e seu meio-de-campo parecia totalmente perdido. Sem contar a defesa, que a todo o momento, era envolvida pelo ataque do Bangu. Até que, aos 25 minutos, o Vasco recebeu uma colaboração da zaga adversária. Cristiano se atrapalhou após cruzamento do lateral-direito Claudemir. A bola sobrou para Léo Macaé, que foi derrubado. O juiz Marcelo de Lima Henrique marcou pênalti. Valdir cobrou e empatou. Com o gol, o time vascaíno equilibrou a partida. Aos 42, lançamento para Léo Macaé, que foi derrubado pelo goleiro Elington. Novamente o árbitro assinalou penalidade. Valdir, então, virou o marcador para o Vasco. No segundo tempo, o jogo foi bem equilibrado e o Vasco apenas procurou administrar o marcador. O Bangu, por sua vez, tentava o empate, mas sem êxito. Depois da expulsão de Diego Moraes, aos 23 minutos, o time da casa acabou diminuindo o ímpeto na partida. A melhor oportunidade da segunda etapa foi da equipe vascaína. Léo Macaé finalizou na trave. Outro jogo - Friburguense e Madureira empataram por 0 a 0, em Nova Friburgo.