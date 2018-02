Valdir Papel fica com a vaga de Viola Sem surpresa o técnico Zetti confirmou a escalação do Guarani após o coletivo realizado, nesta quinta-feira à tarde, no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. As duas mudanças esperadas para o jogo com o Criciúma, domingo à tarde, em Campinas, foram confirmadas: a volta de Paulo André, após cumprir suspensão automática, na defesa na vaga de Marcelão, enquanto Valdir Papel ocupará a vaga de Viola, suspenso com três cartões amarelos. A única experiência realizada no treino foi a entrada do zagueiro Marcelão no lugar de Paulo André na segunda parte do coletivo. Segundo o técnico, porém, é para deixar o reserva "aclimatado porque ele já mostrou condições técnicas e nos será muito útil". Zetti também lamentou a ausência de Viola, mas deposita confiança em Valdir Papel. "O Viola trabalha muito bem com a perna esquerda e vai nos fazer falta. Mas o Valdir é um homem de área e está motivado", comentou o técnico, satisfeito com o rendimento do ataque na vitória sobre os reservas, por 2 a 0, com gols de Valdir Papel e Jônatas. O time, agora, fará um treino tático nesta sexta-feira à tarde. O treinador faz questão de salientar sempre que tem dado o máximo para acertar o time e que confia na evolução do grupo. No último jogo, o Guarani empatou com o Fluminense, por 1 a 1, em Volta Redonda.