Valdir Papel já pode estrear no Guarani O Guarani terá um reforço no ataque quando retomar a disputa do Campeonato Brasileiro: o atacante Valdir Papel está com a documentação liberada e poderá estrear contra o Fluminense, em Volta Redonda-RJ, no próximo dia 13. Valdir Papel foi contratado junto ao Sport e deverá fazer dupla com o atacante Viola. A necessidade de gols - o time só marcou cinco na competição - valoriza ainda mais o jogador. "Espero corresponder às expectativas. Estou louco para jogar e, ao lado de Viola, se for escalado pelo Zetti, sei que poderei ajudar ao time a conquistar as vitórias no Brasileiro", afirmou. O time realiza avaliações físicas até o final da semana, sob o comando do preparador físico Fernando Moreno. Treinos tático e técnico serão realizados somente na próxima semana, quando Zetti começa os trabalhos para enfrentar o time carioca. O ambiente melhorou bastante no Guarani depois da vitória sobre o Paraná, por 1 a 0, na última rodada do Brasileiro.