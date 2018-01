Valdir Papel volta a treinar no Sport O atacante Valdir Papel voltou a treinar hoje, pela primeira vez, desde que machucou a clavícula no jogo contra o Santa Cruz (1 a 1) no dia 21. O jogador vinha sentindo muitas dores e estava sendo poupado. Embora ele tenha reagido bem ao exercício, sua escalação ainda é dúvida para o jogo de sábado contra o Marília, na Ilha do Retiro. Somente quinta-feira, depois de nova radiografia e avaliação médica, é que o técnico Hélio dos Anjos irá saber se poderá contar com o retorno do atacante. O ataque tem sido um problema para o clube desde que a dupla que imprimia a característica do time foi desfeita devido a contusões. Papel ainda tem chances de voltar, mas Adriano Chuva, que está há cerca de duas semanas no estaleiro, talvez não se recupere a tempo de participar da última fase da Série B do Brasileiro. Hoje o time fez dois treinos - pela manhã e à tarde - e amanhã faz um coletivo à tarde. Pela manhã os atletas descansam. O vice-presidente do clube, Vandérson Lacerda, deve se posicionar amanhã sobre a tabela de jogos que estabeleceu a partida Sport x Palmeiras pela manhã. Assim que tomou conhecimento do fato, a tendência da direção foi reagir e não aceitar, tendo por principal argumento o forte calor, que poderia desgastar demais os jogadores. Em seguida, Lacerda decidiu que só se define em relação ao assunto depois de conversar com o treinador e a equipe técnica.