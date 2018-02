Valdir: penhora da sede do Atlético O atacante Valdir, atualmente no Vasco da Gama, ingressou nesta segunda-feira com uma ação contra seu ex-clube, o Atlético Mineiro, em que pede a penhora da sede do clube para pagamento de um adívidade trabalhista de R$ 2,7 milhões. O advogado do atacante, Antonio Sérgio justificou a medida dizendo que esta foi "a única forma" de conseguir com que a diretoria do clube mineiro honre seus compromissos. De acordo com o advogado, as negociações entre Valdir e seu ex-clube se estenderam por quatro anos, sem se tenha chegado a um acordo. Os representantes do clube, por sua vez, não pareceram muito preocupados com a ação tentada pelo advogado de Valdir. Segundo o vice-presidente jurídico do Atlético, José Murilo, este caso é um entre as muitas ações que existem contra o clube, cujas dívidas somam 20 milhões de reais.