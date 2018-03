Valdir pode desfalcar Vasco nesta quinta O Vasco quer esquecer a derrota para o Flamengo na decisão do Carioca e estrear com vitória no Campeonato Brasileiro, hoje, contra o Criciúma, às 20h30, em São Januário. Mas o técnico Geninho tem diversos problemas para escalar a equipe. O zagueiro Henrique e o meia Beto reclamam de dores na coxa, enquanto o atacante Valdir sente dores no calcanhar e ele dificilmente terá condições de jogo. Henrique e Beto melhoraram da contusão, mas ainda preocupam os médicos do Vasco. Caso não possam atuar, Fabiano e Cadu serão os substitutos, respectivamente. Com relação a Valdir, ele pode ceder sua vaga para Anderson. "Vou aguardar até momentos antes da partida para definir o time titular", disse Geninho. Nas demais posições, o treinador vai manter os jogadores que participaram da final do Carioca. Os retornos do meia Marcelinho Carioca e do atacante Alex Alves devem acontecer somente na terceira rodada do Brasileiro, quando o Vasco vai enfrentar o Guarani. Apesar de a equipe vascaína ser composta, basicamente, por jogadores jovens, o goleiro Fábio acredita que o time possa brigar pelo título ou, pelo menos, por uma das vagas na Taça Libertadores da América em 2005. "É possível. Vou trabalhar para ajudar meus companheiros a alcançarem estes objetivos", afirmou o jogador, que já traçou suas metas na competição: atingir 150 jogos com a camisa do Vasco e disputar sua 100ª partida no Brasileiro. Reforço - O meia Petkovic, que já acertou o seu retorno ao Vasco, deve ser apresentado à torcida antes do início do jogo. O atleta fica no clube até o fim do ano, com a possibilidade de renovar por mais um ano. O salário não foi revelado, mas é um valor inferior ao que ele recebia na sua última passagem por São Januário.