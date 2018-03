Valdir vai seguir batendo os pênaltis Artilheiro do Campeonato Carioca com 12 gols, o atacante Valdir disse nesta segunda-feira que vai continuar batendo pênaltis nas próximas partidas do Vasco. O jogador, que perdeu os dois que cobrou, na vitória sobre o América, por 2 a 1, no domingo, reconheceu que não foi bem nos dois lances. "Bati mal, mas já estou me preparando para os seguintes", afirmou o atleta, que nesta segunda-feira completou 33 anos. Apesar de ser o cobrador oficial do Vasco, o técnico Geninho declarou que outros jogadores também podem cobrar penalidades. "Cobra quem está bem. Não precisamos ter um único batedor. Mas, no momento, somente o Valdir está se habilitando para as cobranças", disse o treinador. Para o jogo contra o XV de Novembro-RS, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o meia Marcelinho Carioca, recuperado de contusão, volta ao time.