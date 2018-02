Valdiram falta a treino novamente e deve deixar o Vasco A diretoria do Vasco perdeu a paciência com o atacante Valdiram e já procura um clube para poder emprestá-lo. Pela segunda vez consecutiva, o jogador faltou ao treino e nem sequer deu satisfação nesta quarta-feira. O técnico Renato Gaúcho já nem fala mais sobre o assunto. Alega que o caso foi entregue à diretoria do clube e que não compete a ele tomar qualquer decisão sobre o futuro de Valdiram, que não está mais nos seus planos. No ano passado, Valdiram quase foi dispensado do Vasco depois da final da Copa do Brasil por indisciplina. Renato Gaúcho, no entanto, optou por dar mais uma oportunidade ao jogador, mas de nada adiantou. O atacante não esteve presente na reapresentação do elenco, no dia 3 de janeiro. Passou as férias em sua cidade natal, Canhotinho, Pernambuco, e só chegou a Resende, onde o Vasco fez a pré-temporada, com dois dias de atraso.