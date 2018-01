Valdivia ainda lamenta lesão, mas projeta voltar 'melhor' ao Inter O meia Valdivia teve um grande ano com a camisa do Internacional em 2015. O jovem de 21 anos finalmente estourou na equipe colorada, se estabeleceu como um dos destaques do elenco e chegou à seleção olímpica. Mas foi justamente com a camisa do Brasil, em um amistoso em novembro, que ele passou pelo pior momento de sua curta carreira até agora: uma grave lesão no joelho esquerdo.