Valdivia comemora boa estreia no Palmeiras e exalta pré-temporada

SOROCABA - Destaque da goleada por 4 a 1 que o Palmeiras aplicou neste domingo sobre o Atlético Sorocaba, o meia Valdivia comemorou a sua boa estreia no Campeonato Paulista. Autor do gol de empate da equipe alviverde, quando ela perdia por 1 a 0 para o time do interior, o chileno exaltou o período de preparação que teve antes de fazer seu primeiro jogo oficial de 2014.

"Tive uma pré-temporada muito boa feita pela preparação física do Palmeiras. Pude fazer o gol de empate e, no geral, fui bem", afirmou Valdivia. "Estou feliz de ter voltado a jogar, feliz pela maneira como o time jogou e ganhou. Estar 100% é impossível, mas vou buscar esses 100% junto com os outros", comentou.

Para o meia do Palmeiras, o ano é especial tanto para ele, que pretende disputar a Copa do Mundo do Brasil, como para o clube, que completará 100 anos em agosto. "É um ano que se espera muito do nosso elenco. Tem centenário, estádio novo", disse. "E, para mim, também por causa da Copa. Espero que essa preparação seja boa para mim", finalizou.