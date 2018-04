Valdívia confirma que quer voltar para o Palmeiras O jogador Valdívia, da seleção chilena, disse nesta quinta-feira, 10, após o jogo contra o Brasil, que ele quer mesmo voltar para o futebol brasileiro. O Mago declarou ainda que já tem mantido conversas com o Palmeiras, equipe em que já atuou, mas que a liberação vai depender do Sheik que controla o seu atual clube. Vale lembrar que o ex-palmeirense atualmente joga no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos.