Valdivia dá nota pelo que fez no Palmeiras: 'Acho que mereço 8'

O meia Valdivia ficou cinco anos no Palmeiras. Durante todo esse tempo, a mesma facilidade que tinha para driblar os adversários, ele tinha para entrar em polêmicas. Colocando na balança tudo que fez de positivo e negativo no clube, o meia acredita que vai para o Al Wahda tendo muito mais do que comemorar que lamentar com a camisa alviverde. Em uma autoanálise, o chileno acredita que mereça nota alta por tudo que fez.

“Se tirar todas as mentiras que foram criadas a meu respeito e assumindo as coisas erradas que fiz no começo, acho que mereço nota 8”, disse o meia, em entrevista exclusiva ao Estado, realizada na sexta-feira. Embora deixe o clube pela porta dos fundos e em atrito com a diretoria, Valdivia garante que continuará na torcida pelos companheiros e agradece o apoio que teve de parte da torcida palmeirense. “Eu queria falar tudo isso em uma entrevista coletiva, mas o Palmeiras não me autorizou, pelo menos até agora. Fico triste porque não foi dita a verdade de tudo o que aconteceu. A torcida gosta de mim e pode saber que aqui tem um palmeirense de verdade. Desejo de coração que o Palmeiras seja campeão brasileiro e mesmo de longe, estarei acompanhando, pois é um clube que aprendi a amar”.

Ele garante que exatamente por ter respeito ao Palmeiras não continuará no futebol brasileiro. Segundo Valdivia, três clubes tentaram levá-lo nos últimos meses. “Flamengo, Cruzeiro e tivemos uma proximidade com o Fluminense. O Alexandre Mattos (diretor de futebol) sabia que eu tinha conversado com o pessoal do Cruzeiro, tanto que antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ele já avisou o Cruzeiro que aceitaria me liberar. Era só pedir para ir embora”, explicou.

Mesmo ciente de que teria poucas chances de continuar no Palmeiras, Valdivia decidiu não pedir para ir embora. “Ouvi as propostas, porque o meu time de coração não mostrava esforço algum para ficar comigo, mas jamais jogaria em outro time no Brasil. Eu ganharia o ódio dos que ainda gostam de mim e os que me odeiam, teriam mais motivos para me xingar.”

O chileno não espera por um jogo de despedida. “Chegamos a falar do assunto. O Cícero (Souza, gerente de futebol) falou sobre isso. Seria um jogo qualquer do Brasileiro mesmo, mas eu senti que a condição seria que ficasse quieto e não falasse tudo que estou falando. Você gosta, se despede da torcida e vai embora quieto. Pode ser imaginação minha, mas a forma com que ele falou me passou essa impressão.”

De malas prontas para o futebol árabe, o meia garante que deixa amigos no elenco. “O Lucas falou recentemente que gosta de mim e que torcia para eu ficar. O Rafael Marques também falou. Me dou bem com todo mundo. Claro que sempre vai ter uns otários falando que sou ruim de elenco, mas pode perguntar para qualquer um. A molecada da base me adora. O João Pedro e o Nathan me amam”, assegurou o jogador, que ficará até o dia 17 treinando separado do grupo.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Palmeiras para ouvir os dirigentes, mas o clube, pelo menos por enquanto, não deve se manifestar sobre as declarações do jogador.