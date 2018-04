Valdivia, Danilo e Adriano são as novidades na equipe do Palmeiras

SÃO PAULO - O torcedor palmeirense pode ver em campo no sábado, contra o Americana, no Pacaembu, um Palmeiras muito diferente daquele que perdeu para o Corinthians no clássico do último domingo. Danilo, Valdivia e Adriano treinaram nesta quinta-feira como titulares, nos lugares de Maurício Ramos, Tinga e Dinei.

Um dos principais jogadores do elenco, Valdivia não joga uma partida oficial desde novembro, quando sentiu uma fibrose na coxa esquerda em um jogo contra o Atlético-MG. Em janeiro, ele chegou a atuar em um jogo-treino contra o Juventus, mas novamente acusou a lesão.

O chileno começou o treino desta quinta-feira no time reserva, mas passou aos titulares depois que Tinga deixou a atividade sentindo dores no tornozelo esquerdo. Valdivia aguentou apenas 45 minutos e não é nome certo ainda na relação dos jogadores que enfrentarão o Americana. Lincoln também jogou meio tempo e pode ser outra novidade na lista de Felipão.

Na zaga, Maurício Ramos deixou o time para o retorno de Danilo, que ficou no banco contra o Corinthians. Depois, o ex-cruzeirense abandonou o treinamento sentindo um incômodo no adutor da coxa direita. Ele e Tinga serão reavaliados na sexta-feira para saberem se terão condições de jogar no sábado.

Na frente, Adriano ocupou a vaga de Dinei, que vai ficar três meses afastados dos gramados por conta de uma fratura no quadril. Assim, o Palmeiras treinou com Deola; Cicinho, Danilo, Thiago Heleno e Rivaldo; Márcio Araújo, Marcos Assunção e Tinga; Luan, Kleber e Adriano.