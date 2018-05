Valdivia desabafa nas redes sociais e ironiza médicos do Palmeiras

O meia Valdivia deixou o Palmeiras no ano passado, mas ainda não esqueceu do clube. Criticado por boa parte dos torcedores por ficar muito tempo no departamento médico, o jogador desabafou no Twitter nesta quarta-feira e ironizou o fato da equipe estar cheia de desfalques para o jogo contra o XV de Piracicaba, quinta-feira, pelo Campeonato Paulista.

"Ué, o problema de lesão não era só comigo? Ah que era muito, que era migue, não se cuidava? kkkkk tempo ao tempo q da razão... ! (sic)", escreveu o chileno, que atualmente defende o Al-Wahda, dos Emirados Árabes.

Durante os cinco anos que defendeu o Palmeiras em sua segunda passagem pelo clube, o meia foi alvo de muitas polêmicas, dentre outros motivos, por sua condição física. OS médicos do clube travaram uma longa batalha para colocar o meia em campo com boas condições e o jogador chegou a contratar um fisioterapeuta particular para ajudá-lo na recuperação.

No total, o Palmeiras conta com dez jogadores machucados e mais um poupado. É o caso do lateral-esquerdo Zé Roberto, que chegou a ir para o campo durante o treinamento na manhã desta quarta-feira, mas não irá enfrentar a equipe de Piracicaba.

A lista de machucados conta com o goleiro Jailson, o lateral-direito João Pedro, os zagueiros Edu Dracena e Leandro Almeida, os meias Jobson, Moisés, Fellype Gabriel e Cleiton Xavier e os atacantes Luan e Barrios.