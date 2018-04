Valdivia diz não ter propostas do exterior e quer ficar

Valdivia revelou não ter recebido propostas de clubes do exterior. Se depender apenas de sua vontade, o chileno não deixará o Palestra Itália em 2008. Veja também: De folga no final de semana, Palmeiras vai à Jarinu "Estou feliz aqui. Vou continuar no Palmeiras. Se chegar uma proposta, vocês vão ficar sabendo", avisou o meia, neste sábado, após uma confraternização que reuniu 400 crianças na Academia de Futebol. A festa com a garotada faz parte do projeto do Palmeiras para conquistar novos torcedores. O Valencia, da Espanha, teria feito uma proposta por Valdivia, segundo o pai do jogador. Dirigentes do Palmeiras negam a informação. "Vou ficar, venho falando isso sempre. A hora que eu for sair, é simples, eu vou falar para vocês. Hoje o Palmeiras é minha casa, estou feliz", repetiu o chileno, que ainda não sabe se poderá disputar os últimos dois jogos do Brasileiro. Julgado pelo STJD, na quarta-feira, ele pegou um gancho de cinco jogos e só cumpriu um até agora. A suspensão de Valdivia se deu por agressões a dois jogadores do Vasco - Thiaguinho e Alan Kardec -, no estádio de São Januário, no último dia 28. A não ser que a pena seja revista, ele está fora do Brasileiro. Para evitar isso, segunda-feira o clube paulista entra com um recurso para suspender a pena ou, pelo menos, diminuí-la. Já é certo que o jogador não enfrenta o Fluminense, quarta-feira, no Palestra, mas ainda há a esperança de que ele enfrente o Internacional, dia 25, em Porto Alegre, e o Atlético Mineiro, em 2 de dezembro, no Palestra. Valdivia disse ainda que a sua permanência no clube independe de o time se classificar ou não à Libertadores de 2008. "Se o Palmeiras entrar, eu fico. Se não entrar, eu fico do mesmo jeito. Isso não faz parte da minha permanência aqui. Tomara que o Palmeiras vá para a Libertadores e dê alegria a esse torcedor", contou o meia chileno.