Valdivia diz que deve voltar ao Palmeiras na quarta-feira

SÃO PAULO - O meia Valdivia não vai participar da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Bragantino, mas acredita que deverá ter condições de enfrentar o Oeste, na quarta-feira, pela segunda rodada do torneio estadual. Neste sábado, o chileno fez seu primeiro treinamento com bola desde que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo na última segunda-feira.

"Apesar de ainda estar com dor, já me sinto bem melhor. Infelizmente, não tenho condições de ajudar o time contra o Bragantino, mas estou confiante de que estarei à disposição do treinador para o jogo de quarta-feira", afirmou, ao site oficial do Palmeiras.

Com várias lesões sofridas no ano passado, Valdivia explicou que está sendo submetido a um programa especial de fortalecimento muscular, definido pela comissão técnica e pelo departamento médico do Palmeiras. O chileno não entra em campo desde outubro, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante clássico contra o São Paulo.

"Estou trabalhando forte em dois períodos todos os dias, não só fazendo fisioterapia no tornozelo como cumprindo uma programação especial de fortalecimento muscular. Hoje à tarde, vou voltar aqui à Academia para continuar o tratamento e espero estar pronto para treinar normalmente com o resto do grupo na segunda-feira", afirmou.