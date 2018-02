Valdivia diz que vai ficar, mesmo sem Libertadores

O empresário Juan Figer avisou ao diretor de Futebol do Palmeiras, Savério Orlandi que poderia aparecer em breve com uma proposta oficial de um clube europeu pelo meia Valdivia. O encontro foi há duas semanas. "Mas, por enquanto, o senhor Juan não trouxe nada ainda", disse o dirigente. Por isso, Valdivia voltou a afirmar nesta segunda-feira que não vai sair do Palmeiras agora - mesmo sem a vaga na Libertadores. "Sempre disse que ficaria no Palmeiras, independente da classificação ou não para a Libertadores", declarou o Mago. "Falo isso de coração, pois me sinto em casa aqui. Adoro os jogadores, a diretoria é sempre muito sincera comigo e a torcida é espetacular. É claro que a Europa é um objetivo, mas se eu ficar serei uma pessoa feliz do mesmo jeito." Valdivia recebeu nesta segunda-feira a Bola de Prata da revista Placar como um dos melhores meias do Brasileirão, ao lado de Thiago Neves, do Fluminense. O chileno ficou muito feliz com o prêmio. "Dedico ao elenco do Palmeiras, ao Caio Júnior, aos torcedores e à minha filha Agustina", festejou. "Quando um jogador vem de fora para jogar no Brasil, sempre almeja conquistar títulos e prêmios." Para Valdivia, seu ano de 2007 foi satisfatório, e lamentou "detalhes" que fizeram a diferença para a chegada ou não à Libertadores. "Acredito ter feito um ótimo ano, que poderia ter sido melhor se eu não tivesse tido tantas suspensões e se o Palmeiras tivesse conseguido a vaga para a Libertadores. A derrota para o Atlético foi frustrante, mas prometo que eu e o Palmeiras seremos fortes em 2008", concluiu.