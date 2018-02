Valdívia é chamado para seleção e desfalca Palmeiras em Itu O meia Jorge Valdivia, do Palmeiras, foi convocado pelo técnico da seleção chilena, Nelson Acosta, para o amistoso contra a Venezuela, em Maracaibo, no dia 7 de fevereiro. Com isso, Valdivia deverá desfalcar o time alviverde no jogo contra o Ituano, em Itu, pelo Campeonato Paulista, marcado para a mesma data. Com 23 anos, Valdivia é uma das esperanças do Chile para a Copa América, que será disputada entre junho e julho na Venezuela, e também para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Desde 1998, os chilenos não disputam um Mundial. ?Temos uma geração boa, jovem, podemos ir bem tanto na Copa América como nas Eliminatórias?, disse Valdivia em entrevista recente. Os maiores símbolos dessa geração, segundo Valdivia, são os também meio-campistas Mark Gonzalez (22 anos), do Liverpool, e Matías Fernández (20), que trocou recentemente o Colo Colo pelo Villarreal, da Espanha. Fernández foi eleito pelo jornal uruguaio ?El País? como o melhor jogador da América do Sul na temporada passada. ?Matí é um ótimo jogador?, diz Valdivia, sobre o ex-companheiro de Colo Colo. Na lista do técnico Nelson Acosta, o volante santista Maldonado foi esquecido.