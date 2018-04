Valdivia e Maurício Ramos recebem punição no STJD

SÃO PAULO - O zagueiro Maurício Ramos e o meia Valdivia, ambos do Palmeiras, foram julgados nesta sexta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e acabaram sendo condenados - ambos pela expulsão no jogo contra o Atlético-MG, no dia 30 de outubro, em Sete Lagoas (MG), pelo Brasileirão. O primeiro recebeu dois jogos de suspensão, enquanto o segundo levou apenas um.

Como já cumpriu a suspensão automática no jogo diante do Coritiba, na última rodada do campeonato, Maurício Ramos desfalca o Palmeiras apenas mais uma vez: no domingo, diante o Grêmio, em Porto Alegre. Sem ele, o técnico Luiz Felipe Scolari deve manter a zaga com Thiago Heleno e Henrique.

No caso de Valdivia, a situação é mais complexa. Ele já cumpriu a pena imposta nesta sexta-feira pelo STJD, com a suspensão automática no jogo diante do Coritiba. Mas ainda tem outras duas partidas de punição, fruto de um outro julgamento no tribunal, e segue fora do time.

No julgamento anterior no STJD, Valdivia foi suspenso por duas partidas por ter agredido o volante Valencia em confronto com o Fluminense no dia 16 de outubro. Assim, ele cumprirá essa pena agora diante do Grêmio e na próxima quarta-feira, quando o Palmeiras recebe o Vasco no Pacaembu.

Como Valdivia só poderá voltar ao time no jogo contra o Bahia, no dia 20 de novembro, Felipão continuará com problemas para armar o meio-de-campo palmeirense. Os meias Tinga e Patrik são as opções do treinador para substituir o chileno na armação das jogadas de ataque.