Valdívia e Pierre reforçam o Palmeiras diante do Sport

A melhor notícia para o palmeirense é a volta do meio-campista chileno Valdivia na partida de domingo contra o Sport, em Recife. Expulso contra o Vasco no domingo passado, o chileno ainda será julgado pelo STJD pelas agressões aos vascaínos Thiaguinho e Allan Kardec. Dependendo da pena, "El Mago" pode nem mesmo jogar as três últimas partidas do time contra Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro. Nesta sexta, Wendel saiu em defesa do companheiro, mas lembrou que Valdivia precisa se controlar mais ao ser provocado por adversários. "Espero que o julgamento seja justo. O que o Valdivia fez foi uma reação ao que o adversário fez. Esperamos que ele não pegue tantos jogos de suspensão. Todas as equipes fazem marcação forte nele e ele não gosta e fica nervoso. É normal, mas ele precisa estar consciente de que vão tentar tirá-lo do sério", disse o volante, comemorando a volta do companheiro, mesmo que seja só por essa partida. Diego Cavalieri fez coro. "Ele desequilibra. É um jogador que chama a responsabilidade e com ele em campo as coisas ficam mais fáceis". Se Valdivia pode fazer sua última partida do ano no domingo, o atacante Edmundo corre para voltar contra o Fluminense, no dia 14. Nesta sexta ele correu bastante no coletivo, marcou gols e mostrou vontade. Contra o Flu, no primeiro turno, o Animal foi decisivo na vitória por 1 a 0, no Maracanã. Ele deu o passe para Valdivia marcar o gol do jogo. Dininho fora O zagueiro não viajou para Recife. Ele sentiu uma lesão na coxa esquerda e fez exames na Academia. Atualizado às 19h04 para acréscimo de informações