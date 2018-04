Valdívia é suspenso por cinco jogos pelo STJD

O meia chileno, Valdívia, foi julgado, na noite desta quarta-feira, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e pegou cinco jogos de suspensão pelas agressões nos jogadores Thiaguinho e Alan Kardec, no empate em 2 a 2 diante do Vasco, no dia 28 do mês passado, em São Januário. Veja também: Você concorda com a suspensão? Palmeiras pode recorrer já na quinta da suspensão de Valdivia O advogado do clube, Luiz Roberto Castro, disse, logo após a sentença, que o Palmeiras deve entrar com um efeito suspensivo até esta sexta-feira, mas não confia que o tribunal aceitará o recurso. Desta forma, Valdívia, que já cumpriu um jogo de suspensão, fica de fora do restante dos jogos do Palmeiras no Brasileirão: Fluminense, na próxima quarta-feira, Internacional, no dia 25, e Atlético-MG, no dia 2 de dezembro. A suspensão do meia é tida como catastrófica pelo técnico do Palmeiras, Caio Jr, que contava com Valdívia para que o time continuasse na luta por uma vaga na Libertadores. Hoje, o Palmeiras soma 55 pontos, na quinta colocação, lutando diretamente com o Flamengo pela vaga. Com isso, quem deverá assumir o papel de 'salvador da pátria' é Edmundo, que está recuperado e treina normalmente. No julgamento, o advogado do Palmeiras conseguiu desqualificar o artigo 253 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição, por agressão, de 120 a 540 dias. Como Valdívia fora acusado duas vezes, a suspensão poderia ser de, até, 1.080 dias. O STJD relevou o soco que Valdívia deu no volante Thiaguinho, que foi registrado apenas pela transmissão da TV que detém os direitos de imagem. Já a agressão em Alan Kardec foi o alvo, já que foi relatada na súmula do árbitro da partida, Evandro Rogério Roman. Curiosamente, Valdívia foi o pivô de uma suspensão mais pesada dada recentemente pelo STJD. O volante Gavilán, do Grêmio, agrediu o jogador palmeirense e foi punido por 120 dias. A diretoria do time gaúcho chegou a ironizar a atitude de Valdívia, após a partida diante do Vasco, chamando-o de "mau-caráter", em nota divulgada no site oficial do clube.