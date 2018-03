Valdívia está fora do jogo de domingo contra o Atlético-PR

O departamento médico do Palmeiras anunciou na tarde desta sexta-feira que o meia Valdívia está vetado para a partida do próximo domingo (18h10) contra o Atlético-PR, no Palestra Itália, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O craque palmeirense já vinha sendo poupado dos treinos durante a semana e a decisão de não colocá-lo em campo foi para evitar que a contusão se agrave ainda mais. O chileno sente dores nas duas coxas. Além de Valdívia, o time paulista também não poderá contar no jogo com o zagueiro Henrique, que está servindo a seleção brasileira, e com o volante Pierre, suspenso. Para o lugar de Valdívia, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve escalar o atacante Kléber, que ficou no banco de reservas na partida do domingo passado contra a Portuguesa no Pacaembu. Já Denilson continuará no time titular. A boa notícia para a torcida do Palmeiras é o retorno do meia Diego Souza, que estava suspenso. No meio-campo, ele jogará ao lado de Léo Lima. Confira a provável escalação do Palmeiras para pegar o Atlético-PR: Marcos; Elder Granja, Gustavo, Deivid, Leandro; Martinez, Léo Lima, Diego Souza, Denilson; Kleber e Alex Mineiro.