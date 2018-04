Valdivia evolui e deve reforçar Palmeiras no domingo

O Palmeiras deve ter Valdivia para o jogo de domingo contra o Atlético-PR, em São Paulo, pelo Brasileirão. O meia, que se recupera de um edema na coxa esquerda, fez tratamento no departamento médico e correu pelo gramado da Academia de Futebol na manhã desta terça-feira. A atividade mostrou a evolução do quadro do chileno, que ficou de fora do jogo no último sábado, contra o Internacional.

O problema muscular de Valdivia foi sentido pelo jogador durante os amistosos da sua seleção contra Venezuela e Uruguai. O meia até atuou na derrota por 2 a 0 para o Coritiba, longe de estar na melhor forma. Sem ter viajado para Porto Alegre, onde a equipe jogou no último fim de semana, o camisa 10 ficou em São Paulo para tentar acelerar a sua recuperação.

Além do chileno, o zagueiro Tobio também deve retornar ao time. O argentino está recuperado de dores musculares e realizou recondicionamento físico na manhã desta terça. A expectativa é que o defensor também poderá ser utilizado para a partida pela rodada final do Brasileirão. Nela, o Palmeiras precisa da vitória para confirmar a permanência na Série A.

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça em treino fechado. Nesta quarta, a equipe retorna a trabalhar pela manhã, em nova atividade sem a presença dos jornalistas.