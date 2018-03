Valdívia exalta jogo coletivo do São Paulo e já pensa no São Caetano

O meia-atacante Valdívia, do São Paulo, comemorou a boa atuação diante do CRB na vitória por 3 a 0, em que marcou um e deu assistência para o de Rodrigo Caio, mas exaltou o jogo coletivo da equipe comandada interinamente por André Jardine.

+ São Paulo bate o CRB por 3 a 0 e avança com folga na Copa do Brasil

"A equipe está de parabéns, mereceu os gols e agora dá mais tranquilidade. Sempre bom voltar a vencer, ainda mais com um treinador novo. Ele chega mais confiante ainda", disse o jogador na saída de campo, à Fox Sports.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Valdívia afirmou que a vitória dá confiança para o duelo de sábado, contra o São Caetano, jogo de ida das quartas de final do Paulistão, no ABC. "Temos só dois dias para descansar, mas no Brasil é assim mesmo. Vencemos hoje e não dá para comemorar muito porque já vem outra decisão."

Após marcar e dar assistência, Valdívia se diz motivado. "Fazendo gols, o jogador fica sempre mais confiante. Foi uma grande jogada do Petros (que lhe deu assistência). Espero que me dê mais confiança ainda. Fico muito feliz pelo gol, pelos passes. Todo mundo está bem."

O São Paulo conhecerá seu adversário na quarta fase da Copa do Brasil na próxima segunda, em sorteio na sede da CBF. Três datas estão reservadas para os confrontos de ida e volta: 4, 11 e 18 de abril.