Valdivia faz gol e dá passes em treino, mas não deve atuar domingo

O meia Valdivia foi a principal novidade do treinamento do Palmeiras nesta quarta-feira pela manhã, na Academia de Futebol. O chileno participou de um treino tático com os companheiros de equipe, fez gol, deu bons passes, mas ainda não deve ter condições de jogo para domingo, quando o Alviverde encara o São Bernardo, no ABC.

A previsão da comissão técnica é que o Mago só deva atuar quando retornar da seleção chilena. Ele foi convocado para amistosos contra o Irã, dia 26, e Brasil, dia 29. Assim, ele atuaria apenas na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, dia 4 de abril, contra o Mogi Mirim.

Nesta quarta-feira, ele participou de um treinamento comandado pelo preparador físico Ricardo Henriques, onde a equipe foi dividida em três formações, onde dois times se enfrentavam e tinham que atacar em dois gols ao mesmo tempo. O Mago participou ativamente da atividade, fez um gol e deu diversos passes para deixar os companheiros em boas condições para marcar.

O volante Amaral, os meias Cleiton Xavier e Ryder e os atacantes Leandro Pereira, Leandro e Gabriel Jesus ficaram apenas na academia enquanto o zagueiro Tobio fez fortalecimento muscular e Kelvin e Mouche continuaram o tratamento para se recuperarem de cirurgia.

O elenco palmeirense volta aos treinamentos na tarde desta quarta-feira, em atividade que não terá a presença da imprensa.