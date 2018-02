Valdívia faz primeiro treino com elenco do São Paulo

Reservas e são-paulinos não relacionados para o duelo contra o Bragantino treinaram nesta quinta-feira no CT da Barra Funda, enquanto os titulares fizeram exercícios regenerativos após a vitória por 1 a 0 na noite de quarta. A principal novidade no gramado foi Valdívia, sexto reforço do time no ano.

O meia-atacante treinou pela primeira vez com os novos companheiros no gramado, depois de trabalhar na academia no início da semana. O jogador foi anunciado oficialmente pelo clube ontem e tem apresentação marcada para esta sexta.

Valdívia é a aposta do time para dar mais velocidade às jogadas pelas laterais. Contratado por empréstimo até o fim da temporada, o jogador chega a pedido do técnico Dorival Junior e disputará espaço no meio-campo tricolor com Nenê e Cueva.

Ele chega ao São Paulo depois do goleiro Jean, do zagueiro Anderson Martins, dos meias Nenê e Diego Souza, e do atacante Tréllez. Atuou até o início deste ano no Atlético-MG, ontem estava também emprestado pelo Internacional, que detém seus direitos econômicos.

O time volta a jogar na próxima quarta, contra o CSA-AL, pela 2ª fase da Copa do Brasil. O duelo eliminatório fez a partida contra o Ituano, pela 7ª rodada do Estadual, ser trasnferida do dia 15 para o dia 21. Portanto, o time de Dorival enfrentará antes o Santos, no dia 18, pela 8ª rodada do Paulistão.