Valdívia garante que só sai do Palmeiras se for para o exterior

De férias em Santiago, no Chile, o meio-campista Valdivia negou que esteja se transferindo do Palmeiras para o rival São Paulo. A informação foi publicada pelo jornalista Juca Kfouri em seu blog na internet, na noite de quarta-feira. "Quero muito permanecer no Palmeiras. Só saio daqui se aparecer uma ótima proposta do exterior. E, ainda assim, vou pensar muito", disse o Mago, via assessoria de Imprensa do Palmeiras. As duas diretorias também negaram a informação. O gerente de Futebol do Palmeiras, Toninho Cecílio, ressaltou que a multa rescisória para um clube brasileiro levar o Mago é de R$ 51 milhões. "Ainda não tivemos nenhuma proposta oficial pelo atleta", disse Toninho, negando também a informação divulgada pelo ex-presidente Mustafá Contursi de que Valdivia já teria se acertado com um clube espanhol. O contrato do chileno com o Palmeiras na CBF vai até julho do ano que vem, respeitando a legislação brasileira, que impede que um estrangeiro tenha registro de trabalho superior a dois anos. O time alviverde possui um "contrato de gaveta" com Valdivia estendendo automaticamente o vínculo registrado na CBF até julho de 2011.