Valdívia lamenta nova derrota tricolor no Allianz: 'Perdemos para nós mesmos'

O meia-atacante Valdívia, do São Paulo, disse que o time perdeu para si mesmo, na saída de campo após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, nesta quinta, no Allianz Parque. O time de Dorival Junior foi completamente dominado, principalmente no primeiro tempo, e segue sem vencer no estádio do rival.

"Não fizemos um bom jogo e perdemos para nós mesmos. Não estramos com o mesmo espírito que a equipe deles. O Palmeiras pressionou a gente no nosso campo e isso dificultou muito nossa saída. Nossa equipe tem uma posse de bola boa, toca bem a bola, mas hoje não deu certo."

Valdívia pede paciência ao torcedor e afirma que o time esteja focado na continuidade da temporada. "Eles (torcedores) cobram resultado e nós também.Mas não podemos achar que está tudo errado. Não podemos baixar a cabeça. Ficamos tristes, mas é vida que segue, tem que pensar no resto da caminhada."

O São Paulo encerra a primeira fase do Paulistão 2018 no próximo domingo, em casa, diante do Red Bull Brasil. Apesar de liderar o Grupo B, o time tricolor tem apenas 14 pontos, mesma pontuação de São Caetano, e seguido de perto pela Ponte Preta.