Valdívia não treina no Palmeiras esperançoso em vencer O Palmeiras enfrenta o Juventus, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Palestra Itália, com dois objetivos: acabar com o trauma de não vencer em casa e se aproximar da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. ?Precisamos de calma e tranqüilidade. É um jogo importantíssimo para nós. É uma decisão, ainda mais que deixamos a vitória escapar contra o Noroeste?, diz o lateral-esquerdo Leandro. Para ele, o problema é que as equipes pequenas vêm muito fechadas. ?Elas aproveitam sempre os contra-ataques e levam vantagem. Temos de ter calma para não sofrermos o primeiro gol, deixar o adversário sair na frente. Fica complicado para correr atras.? As novidades da equipe serão Pierre e Michael, nos lugares de Dininho e Martinez. ?Vamos entrar com tudo para acabar com esse trauma. Mostrar ao torcedor que jogaremos para vencer, do primeiro ao último minuto?, completa o zagueiro Edmílson. No treinamento deste sábado pela manhã, na Academia de Futebol, Valdivia, com dores musculares, ficou de fora, mas está confirmado para este domingo.