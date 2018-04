Valdivia quer reforços de peso para renovar com o Palmeiras

O meia Valdivia está decidido a renovar contrato com o Palmeiras e, talvez, encerrar carreira no clube. Entretanto, quer algo em troca muito mais importante do que um bom salário. Cansado de ter que todo ano ser apontado como único responsável por salvar o time, ele deve se reunir com o presidente Paulo Nobre nos próximos dias e deixar claro que só ficará se o dirigente lhe garantir a montagem de um bom time para 2015.

Valdivia tem contrato com o Palmeiras até agosto do ano que vem. Em fevereiro, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça no término do vínculo. Certo é que ele não cogita a possibilidade de atuar em outro time do futebol brasileiro, embora alguns clubes, como o Flamengo, ainda não tenham desistido do sonho de contar com ele. O chileno foi sondado pelo Colo Colo, time no qual iniciou a sua carreira, mas não se empolgou com a possibilidade de retornar ao futebol de seu país.

"Eu me sinto feliz aqui (no Palmeiras). Agradeço e valorizo muito o carinho da torcida que me apoia, que são muitos. Espero que, para o ano que vem, não soframos do jeito que sofremos neste ano. É muito importante iniciar 2015 com o elenco montado", disse o chileno no último domingo, logo após o empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, resultado que manteve a equipe alviverde na Série A do Brasileiro.

O jogador deve viajar para o Chile nos próximos dias, onde passará férias com sua família. Mas não quer partir antes de decidir sua situação. O presidente Paulo Nobre já teve vontade de negociá-lo no passado, assim como o meia quis sair. Tanto que a negociação com o Al Fujairah, dos Emirados Árabes, acabou sendo considerada um bom negócio pelos dois lados. Mas, surpreendentemente, o acordo fracassou e acabou se tornando ainda melhor para o Palmeiras, que teve a oportunidade de contar com ele na reta final do Brasileiro.

Nobre entende que Valdivia, motivado, é um dos melhores jogadores do Brasil, algo que ele já disse algumas vezes. Por isso, está disposto a renovar o contrato, dentro dos seus limites financeiros. O meia tem atualmente o salário mais alto do elenco.