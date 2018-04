Valdivia quer treinar terça, mas médico prega cautela

Tudo não passou de um susto e o meia já planeja treinar nesta terça-feira com o restante do elenco. "Foi uma pancada mais forte, por isso estou com dores. Mas como ficou constatado que não tenho nada, quero voltar a treinar logo nesta terça, no máximo quarta-feira", disse Valdivia.

O médico do clube é mais cauteloso para o retorno do jogador: "Não podemos precisar uma data. A região do tornozelo está um pouco inchada, o que é normal após a pancada. Mas como ele não teve entorse, vamos aguardar uma evolução nos próximos dias para saber quando ele poderá treinar novamente", explicou Otávio Vilhena.

Valdivia, porém, quer ficar à disposição do técnico Gilson Kleina para a estreia do Paulistão, domingo, contra o Bragantino, no Pacaembu, e, assim, acabar com a desconfiança dos torcedores. "Venho de uma preparação muito boa e não quero perder os treinamentos. Minha intenção é estar presente na estreia do Paulistão."

O chileno atrasou sua reapresentação no clube porque ficou no Chile realizando tratamento para começar o ano bem fisicamente. Na época, o fisioterapeuta que cuidou dele em Santiago, Carlos Burgos, reclamou que não o clube não dá tempo a Valdivia para se recuperar.

"Existe um ciclo vicioso quando não se dá o tempo de recuperação para a musculatura. Valdivia está num país onde se joga muitas partidas no ano e muitas vezes teve que retornar rápido. Não foi dado a ele tempo de um trabalho especial no âmbito muscular", reclamou Burgos.