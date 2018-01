Em seu último dia, Valdivia se despede da torcida do Palmeiras

Em seu último dia como jogador do Palmeiras, o meia Valdivia postou em sua página pessoal do Instagram uma mensagem agradecendo ao apoio dos torcedores e se despedindo da equipe que defendeu nos últimos cinco anos. Sem polêmicas, o chileno admite que cometeu alguns erros e acertos nesse período e lembrou que participou de conquistas importantes, como a do título da Copa do Brasil de 2012 e da Série B de 2013.

Desde o início do mês, o meia tem dado muitas entrevistas exclusivas onde deixa claro seu descontentamento por deixar o clube e com a postura da diretoria do Palmeiras, que segundo ele, não respeitou sua história.

Após sete anos, hoje é meu último dia como jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agradeço a todos que, de algum modo, fizeram parte desta história. Entre acertos e erros levo a certeza de que pude contribuir com o clube, participando de conquistas importantes, além de ter permanecido mesmo em momentos muito ruins. Obrigado aos torcedores pelo carinho. Uma foto publicada por Jorge Valdivia (@jorgitovaldivia) em Ago 17, 2015 às 10:34 PDT

No dia 3 de agosto, Valdivia deu uma polêmica entrevista ao Estado, onde disse, dentre outras coisas, que a diretoria ficou de "papinho furado" e que nunca quis que ele ficasse. Dias depois, o meia chegou a conversar com a diretoria do São Paulo para tentar um acerto, mas a negociação não foi adiante.

LEIA A MENSAGEM DO MEIA

