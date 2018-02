Valdivia só deve entrar no segundo tempo contra o Brasil O meia Valdivia, do Palmeiras, não será titular do Chile no amistoso de sábado contra o Brasil, em Gotemburgo, na Suécia, mas deve ter condições de entrar durante a partida. Ele se apresentou ao técnico Nelson Acosta com um grande hematoma na coxa direita, por causa de uma pancada sofrida no jogo do time paulista contra o Sertãozinho, no último domingo, e foi submetido a uma ressonância magnética antes de ser liberado para participar de um treino físico nesta quinta-feira. "Por sorte não houve um estiramento, e será avaliado para sabermos se tem condições de entrar em campo", afirmou o médico Carlos Montes em entrevista à rádio chilena Cooperativa. O técnico Nelson Acosta aproveitou o treino e anunciou o time que sai jogando no esquema 3-6-1: Bravo; Vargas, Fuentes e Von Schwedler; Figueroa, Maldonado, Sanhueza, Fernández, Jiménez e González; Suazo. O goleiro Bravo, que nunca enfrentou a seleção brasileira, disse que a equipe precisa entrar muito atenta em campo. "É um desafio para todos nós, uma oportunidade que devemos aproveitar ao máximo, contra uma equipe cheia de jogadores que podem te vencer a qualquer momento", disse.