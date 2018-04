Valdivia tem pena reduzida, mas não joga neste domingo

Ganhou mas não levou, foram as palavras do advogado do Palmeiras, Luiz Roberto, para definir o julgamento do recurso da suspensão do meia-atacante Valdívia pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atleta, que não compareceu à sessão, teve sua pena reduzida de cinco para quatro partidas, mas não poderá enfrentar o Atlético-MG, no Palestra Itália, na rodada derradeira do Campeonato Brasileiro, uma vez que cumpriu três jogos até o momento. "Foi uma vitória que não valeu de nada", comentou Luiz Roberto. "Não há mais o que fazer. O Valdívia não joga mais neste campeonato". A defesa palmeirense alegou que a procuradoria do tribunal deveria ter individualizado os dois incidentes pelos quais o jogador chileno foi acusado de agressão, e tentou defender ainda a tese de legítima defesa. No empate por 2 a 2 com o Vasco, no dia 28 de outubro em São Januário, Valdívia deu uma cotovelada no tórax do volante Thiaguinho e depois revidou um puxão de Alan Kardec com um soco em suas costas. A princípio, houve esperança. Dois integrantes do Pleno do STJD pediram a anulação do julgamento anterior, mas foram voto vencido. O relator do processo, Paulo Valed, pediu a redução da pena de cinco para quatro jogos uma vez que julgou que as duas infrações foram semelhantes e definidas como "ato hostil" (artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva). "Não houve legítima defesa. O Alan Kardec estava de costas. Foi um revide", argumentou Valed. Por fim, todos acompanharam seu voto. O presidente do SJTD, Rubens Approbato, inclusive, criticou Valdívia por não ter dado um bom exemplo. "Ele está cotado entre os melhores jogadores do campeonato e realmente foi muito caçado em campo. Mas justamente por isso precisava dar o exemplo. Não tem o direito de responder às faltas também com violência", disse Approbato. O Palmeiras, quarto colocado com 58 pontos, precisa vencer o Atlético-MG para manter a posição e garantir a vaga para a Taça Libertadores. Desde a suspensão do meia chileno, que está entre os três escolhidos para receber o prêmio de melhor jogador do campeonato, o time paulista foi derrotado para o Internacional, em Porto Alegre, e o Sport, no Recife, e venceu o Fluminense em casa. Atualizado às 16h40 para acréscimo de informação