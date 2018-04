Valdivia treina com bola e deve reforçar Palmeiras no domingo

Valdivia deu mais um passo nesta quarta-feira rumo à recuperação completa para defender o Palmeiras na partida decisiva contra o Atlético Paranaense, domingo, no Allianz Parque. O time paulista precisa da vitória para se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro e evitar um vexatório rebaixamento no ano do seu centenário.

O meia chileno, que já havia corrido no gramado na terça, fez trabalho com bola nesta quarta e exibiu boa movimentação nas atividades realizadas em separado com o preparador físico Marco Aurélio Schiavo. Ele ainda fez passes curtos, disputou um breve duelo de dois contra dois e testou alguns chutes.

Com a boa evolução, Valdivia deve retomar os trabalhos com o grupo nesta quinta. Fora da rodada passada, o chileno está praticamente recuperado de um edema na coxa esquerda. Ele foi liberado pelo departamento médico na terça e agora tem boas chances de até ser titular no domingo.

O meia não deve ser o único reforço do técnico Dorival Júnior para o jogo contra o Atlético. O zagueiro Tobio também treinou normalmente nesta quinta, sem reclamar de dores musculares, e tem boas chances de reforçar a equipe no domingo. O Palmeiras volta aos treinos na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol. A atividade será fechada, sem acesso para a imprensa.