Valdivia treina com bola, mas só deve voltar no domingo

SÃO PAULO - Ainda em busca da melhor forma física para a temporada, o meia Valdivia voltou a treinar com bola no Palmeiras nesta segunda-feira. O jogador fez sua primeira atividade ao lado dos companheiros, mas só deverá voltar ao time no final de semana, quando a equipe enfrenta o Atlético Sorocaba, fora de casa, no domingo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Desta forma, Valdivia está praticamente descartado do confronto contra o Comercial, nesta quinta, em Ribeirão Preto. O jogador deverá ser testado no jogo-treino diante do São Caetano, nesta terça, na Academia de Futebol, no qual apenas os atletas reservas deverão ser observados.

A atividade que Valdivia participou foi um treino técnico, no qual Gilson Kleina priorizou os cruzamentos à área e os lançamentos. Durante o trabalho, Diogo chegou a dar um susto, ao subir para cabecear uma bola e receber uma cotovelada de Henrique. O atacante deixou o treinamento e ficou cerca de dez minutos fora, mas logo retornou normalmente.