Valdivia treina e confirma volta ao time do Palmeiras

No treino coletivo realizado na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, Valdivia foi escalado pelo técnico Luiz Felipe Scolari como titular e foi um dos destaques em campo, correndo bastante durante a atividade.

Enquanto Valdivia está voltando ao time, o zagueiro Thiago Heleno ainda é dúvida para o jogo de domingo. Com dores no pé, ele foi poupado do treino desta sexta-feira, mas deve ter condições de enfrentar o Bahia.

Assim, com esse desfalque na zaga, Felipão armou o time do Palmeiras no treino com a seguinte formação: Deola; Cicinho, Henrique, Leandro Amaro e Rivaldo; Marcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik e Valdivia; Luan e Ricardo Bueno.

VALE TUDO - Fora de campo, o Palmeiras também ganhou um "reforço": vasos com pimenteiras foram colocados nesta sexta-feira nas salas de imprensa e de entrevistas coletivas da Academia de Futebol, para espantar o mau olhado.