Valdivia treina e deve reforçar Palmeiras contra o Joinville

Ausente na goleada por 5 a 1 sobre o Sampaio Corrêa por ter sido poupado pelo treinador, Valdivia deve ser a novidade da equipe do Palmeiras para encarar o Joinville, domingo, às 18h30, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O chileno participou normalmente do treino desta quarta-feira na Academia e deve ficar à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira.

Os titulares da partida contra a equipe maranhense não foram para o gramado nesta quarta. Eles ficaram na sala de musculação. Victor Ramos, que também foi poupado do jogo, foi outro que permaneceu na academia, assim como Robinho, que requer atenção especial por causa de dores musculares. O volante pode ser preservado para a partida de domingo. O Palmeiras tem necessidade de ganhar porque amargou empate na estreia do Brasileirão em casa com o Atlético-MG.

Além de Valdivia, quem também pode aparecer no time é o zagueiro Jackson, além do volante Arouca e do atacante Leandro Pereira. Os três correram no gramado e devem mostrar evolução física durante a semana. Jackson e Leandro desfalcaram o Palmeiras nas últimas duas partidas, em decorrência de dores musculares e no púbis, respectivamente. Já Arouca se machucou na primeira partida da final do Paulista e desde então se recupera de estiramento na coxa esquerda.

O zagueiro Tobio e o meia Cleiton Xavier, ambos com problemas musculares, não apareceram sequer no gramado e ficaram na musculação também. Mouche continua sua recuperação da cirurgia no joelho e tem feito atividades físicas no gramado. Allione recupera-se de cirurgia no joelho, mas ainda nem foi para campo.