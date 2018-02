Valdivia treina normalmente e joga pelo Palmeiras na quinta Tudo não passou de um susto. O chileno Valdívia, um dos destaques do Palmeiras nesse início de Paulistão, que estava com dores na perna esquerda, participou normalmente do treino realizado nesta quarta-feira e deve jogar diante do Santo André, na quinta. O chileno terá a função de alimentar o ataque do time ao lado de Edmundo, que atuará pela primeira vez na temporada depois de realizar um recondicionamento físico. Ele ocupará o lugar de William. Isolado no ataque, Osmar terá a função de finalizar as jogadas. Para conseguir a terceira vitória consecutiva no Paulistão, o técnico Caio Junior deve manter o esquema com três zagueiros, dando um pouco mais de liberdade para os laterais. Além disso, o Palmeiras terá no banco de reservas o atacante Cristiano, contratado do Paraná. A equipe que deve entrar em campo contra o Santo André, nesta quinta-feira, no Palestra Itália, às 17 horas, será formada por Marcos; Dininho, Pierre e Edmílson; Paulo Baier, Wendel, Marcelo Costa, Valdívia, Edmundo e Michael; Osmar. Animal terá de buscar jogo Edmundo não jogará como atacante, mas como armador, ao lado de Valdivia, em sua volta ao time titular. Dessa forma, o Animal não será mais a "flecha", como fez no Palmeiras de 1993 e 94, mas o "arco" no novo time montado por Caio Júnior. "O Edmundo adquiriu com o tempo a qualidade do passe", afirmou o treinador. "E hoje é muito mais um garçom." Apesar de tudo o que representa para o grupo e para a torcida, Edmundo não terá lugar cativo no time titular. "Ninguém terá", avisou Caio Júnior. A idéia do treinador é trabalhar com "13 ou 14 titulares, deixando sempre dúvida no adversário." (Com Juliano Costa)