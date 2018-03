Valdívia volta a treinar com bola na reapresentação do Inter após derrota

Um dia após a derrota por 2 a 1 diante do Novo Hamburgo, no Beira-Rio, o time do Inter não teve folga e já se reapresentou neste domingo. A novidade no treino realizado no CT do Parque Gigante ficou por conta do retorno do meia Valdívia, que está em fase final de recuperação de uma lesão e voltou a trabalhar com bola.

Valdívia sofreu uma entorse no tornozelo direito ainda na pré-temporada e tem a esperança de entrar em campo na partida de sábado contra o Caxias, pela terceira rodada do Estadual. Antes, o time recebe o Fluminense pela Copa da Primeira Liga, na próxima quarta-feira. Sem o meia, o Internacional disputou duas partidas e ainda não venceu no Campeonato Gaúcho, mas triunfou na Primeira Liga.

No treino desta manhã, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Novo Hamburgo fizeram um trabalho de recuperação física e apenas correram em volta do gramado, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou um trabalho com bola.

Após vencer o Brasil de Pelotas por 2 a 1 na estreia, o Internacional encara o Fluminense pela segunda rodada da Primeira Liga. As duas equipes brigam pela liderança do Grupo A, pois o time carioca bateu o Criciúma por 3 a 2 no seu primeiro compromisso.