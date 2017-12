Valdo ainda é dúvida no Botafogo O Botafogo está em alerta após os dois empates no quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, no jogo contra o Sport, às 16 horas, no Caio Martins, os jogadores do time carioca sabem que até mesmo um empate pode complicar os planos de voltar à primeira divisão. A dúvida sobre a escalação do meia Valdo, que atormentou o técnico Levir Culpi durante toda a semana, permanece. O jogador ainda não está completamente recuperado da fratura no antebraço esquerdo e pode continuar no banco de reservas. "Eu quero jogar. Não consigo mexer o braço direito, mas a força de vontade em ajudar o Botafogo pode superar todos os empecilhos", disse Valdo. Levir reconhece que o time vem sentindo a ausência do jogador. Segundo ele, o veterano meia dá cadência ao meio-de-campo do Botafogo e melhora bastante o toque de bola. "Adoraria contar com o Valdo, mas não pretendo escalar um jogador que não esteja bem. Vamos analisar a situação dele cuidadosamente", afirmou o técnico. Para piorar a situação, Levir pode perder um outro importante jogador: o lateral-esquerdo Jorginho Paulista está com uma virose e não treinou nesta sexta-feira. Caso seja vetado pelos médicos, Daniel será o substituto. Mas Levir também recebeu uma boa notícia. O zagueiro Edgar se recuperou de dores musculares e garantiu sua escalação ao lado de Sandro. No meio-de-campo, caso Valdo não jogue mesmo, Almir segue na posição, enquanto Dill formará a dupla de ataque com Leandrão.