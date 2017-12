Valdo dá a receita para o Botafogo Mesmo fora do time no quadrangular final da Série B, por causa da fratura no braço esquerdo, Valdo é a referência no Botafogo. Aos 39 anos, ele aconselha os companheiros para suportar a pressão do momento decisivo de levar o clube carioca de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para o meia que anunciou que vai encerrar a carreira tão logo a Série B termine, no fim do mês, o controle emocional será primordial neste quadrangular decisivo. "Sem dúvida a cabeça dos jogadores terá um peso enorme, assim como a disciplina tática. Isso porque as quatro equipes que disputam o título estão no mesmo nível", afirmou Valdo. O jogador também não acredita que o resultado da partida deste sábado contra o Palmeiras, em Caio Martins, seja suficiente para determinar o futuro das duas equipes. "Claro que quem vencer sairá em vantagem, mas ainda será cedo para se apostar em alguma coisa. A Série B é bem competitiva, apesar de seus jogos não terem a mesma técnica verificada na primeira divisão." Valdo, que a partir de janeiro passará a se dedicar às empresas que possui (uma de promoção de eventos e outra ligada à área da construção civil), mostra-se desgostoso com as pessoas que cuidam do futebol. E desabafa. "Em 25 anos de carreira, muita coisa mudou para pior. Hoje, a política fala mais alto. Os campeonatos, em sua maioria, são decididos por interesses que não os dos jogadores. Os jogos são ganhos fora de campo. E vai demorar algum tempo para que a situação seja moralizada. Por tudo isso, não penso em trabalhar com futebol, que por sinal me deu tudo o que tenho. Mas, apesar de ser importante, dinheiro não é tudo, bens materiais não valem nada. O que vale, sim, é a cultura que adquiri após conhecer os quatro cantos do mundo."