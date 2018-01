Valdo é contratado pelo Atlético-MG O veterano meia Valdo, de 37 anos, foi apresentado nesta quinta-feira como novo reforço do Atlético-MG para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador, que atuou até a semana passada pelo Sport, foi indicado pelo técnico Levir Culpi - com quem trabalhou no Cruzeiro, em 1998 - para dar "mais qualidade ao meio-de-campo" atleticano. "É um jogador que dispensa comentários em relação à organização tática que dá ao time e ao toque de bola", disse Levir. Valdo alugou o passe ao clube mineiro por seis meses, em bases financeiras não reveladas. Ele disse que encara a nova fase como um desafio, já que há menos de dois anos era um dos maiores ídolos da torcida do Cruzeiro, arqui-rival do Atlético. "A responsabilidade será muito grande", afirmou. Além de Valdo, que teve passagens também pelo futebol francês, pela seleção brasileira e pelo Santos, o Atlético já contratou dois jogadores de maior renome para o segundo semestre: o lateral-direito Baiano, o zagueiro Marcelo Djian e o meia Djair. O objetivo dos dirigentes, agora, é encontrar mais um zagueiro. O time está em Monte Sião, no Sul de Minas, onde realiza à pré-temporada e tem feito amistosos.