Valdo é o novo reforço do Botafogo A diretoria do Botafogo apresentou hoje mais um reforço para a temporada 2003. No dia seguinte a apresentação dos atacante Léo e Leandrão, ambos de 19 anos, o clube contratou um jogador veterano e com larga experiência: o meia Valdo, de 39 anos. Ele disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Juventude e já trabalhou com o técnico Levir Culpi no Atlético-MG. Aliás, o treinador foi o principal responsável pela contratação do jogador. "90% da minha decisão foi por causa dele. Ele é uma ótima pessoa", afirmou Valdo. O jogador disse ser uma satisfação muito grande em atuar no Rio e vestir a camisa do Botafogo. "Nunca tinha atuado em clubes cariocas. É um grande desafio e me sinto bem com essa camisa gloriosa", contou Valdo, que vai se colocar à disposição do treinador para estrear o mais rápido possível. Valdo atuou pela seleção brasileira na conquista da Copa América, em 1989, e nas Copas do Mundo do México, em 1986, e da Itália, em 1990. O jogador foi revelado pelo Figueirense e já defendeu diversas equipes brasileiras e internacionais: Grêmio, Benfica (Portugal), Paris Saint-Germain (França), Nagoya Grampus (Japão), Cruzeiro, Atlético-MG, Sport e Juventude-RS.